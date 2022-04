Neue Hexen – so bezeichnen sich Frauen und Männer, die alte heidnische Religiosität für sich neu entdeckt haben und sie praktizieren. Diese neuheidnische Bewegung ist vielfältig. Zu ihren Kennzeichen gehören u.a. Naturfrömmigkeit, Magie- und Ritualpraxis sowie Feminismus. Während Neue Hexen früher eher im Verborgenen ihre Religiosität lebten, gibt es heute auch in Deutschland Vereine wie die Pagan Federation International, die öffentlich Anerkennung für das Heidentum suchen. Wer sind die „Neuen Hexen“? Wie sehen sie sich selbst? Und welche Rolle spielt Magie in ihrer Praxis? mehr...