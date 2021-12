Anarchistin mit zärtlichem Blick: Zum Tod von Lina Wertmüller & Georg Stefan Troller wird 100 | 10.12.2021

„Sie ist eine Pionierin auf dem Regiestuhl”, sagt SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland über die verstorbene Regisseurin Lina Wertmüller. Sie sei ein Vorbild und im allerbesten bürgerlichen Sinne unanständig gewesen. Moral sei für sie etwas Bürgerliches gewesen, was man bekämpfen müsse. Für sie war die Revolte gegen den Anstand und die Moral das, was Kunst tun muss. Kunst musste die Lebenslügen zerstören.

Als sie 1977 für den Spielfilm „Sieben Schönheiten“ mit Giancarlo Giannini in der Hauptrolle sie als erste Frau für einen Oscar in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert wurde, habe sie Filmgeschichte geschrieben. mehr...