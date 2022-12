Weihnachten gilt als das Familienfest schlechthin. Für Menschen, die keine Familie haben und allein sind oder sich einsam fühlen, können die Feiertage darum zu einer besonderen Belastung werden. Falls auch Sie es sich nicht ausgesucht haben, an Weihnachten allein zu sein: Das können Sie tun, um gegen die Einsamkeit anzukommen.

Einsamkeit macht antriebslos, traurig und kann in eine Depression führen. IMAGO Cavan Images

Auch wenn es sich anders anfühlt: Sie sind nicht allein mit Ihrer Situation. Es gibt unzählige Menschen, denen es geht wie Ihnen und die sich Nähe zu anderen Menschen wünschen. Die gute Nachricht: Heutzutage muss niemand an Weihnachten allein sein, der das nicht möchte. Dem Internet sei dank.

Die Plattform keinerbleibtallein.net vernetzt Deutschland, Österreich und der Schweiz Menschen, die für die Feiertage Gesellschaft suchen mit denen, die gern Gastgeber sein möchten. Einfach auf Instagram oder Facebook eine Privatnachricht an die Organisator*innen schicken.

Und auf Plattformen wie gemeinsamerleben.com können Sie auch im Rest des Jahres Kontakte knüpfen zu Menschen aus Ihrer Region, um gemeinsam zu kochen oder Kultur zu erleben.

Allein sein muss nicht zu Einsamkeit führen. Können Sie der Zeit allein auch etwas Positives abgewinnen? Gehen Sie nicht zu hart mit sich ins Gericht, sondern seien Sie fürsorglich mit sich selbst.

Machen Sie es sich an den Feiertagen gemütlich. Ziehen Sie sich was Schickes an, auch wenn Sie keine Gäste erwarten. Gönnen Sie sich ein Festessen. Wenn Sie nicht kochen können, bestellen Sie es bei ihrem Lieblingsrestaurant. Danach können Sie sich noch einen guten Film im Fernsehen anschauen.

Wenn Sie ahnen, dass Sie das Alleinsein an den Festtagen belasten wird: Lassen Sie Weihnachten nicht einfach auf sich zukommen. Überlegen Sie sich schon jetzt ein Programm und ziehen Sie es dann auch durch.

Gehen Sie aus der Wohnung. Es gibt so viel Kultur zu erleben: Theater, Konzerte, Bühnenshows, Kino. Nie sind so viele Menschen allein in Bars anzutreffen wie an Weihnachten. Oder Sie gehen mal wieder in die Christmette. Die meisten Gemeinden bieten im Anschluss noch einen geselligen Weihnachtsumtrunk an.

Halten SIe ihr Handy auf Abstand. Hängen Sie nicht den ganzen Tag auf Instagram und Facebook ab, um sich mit anderen zu vergleichen. Weihnachten ist ein Fest, das emotional völlig überladen ist.

Social Media, Fernsehen und Reklame reproduzieren am laufenden Band unrealistische Ideale von strahlenden Kinderaugen und glücklichen Großfamilien unter dem Weihnachtsbaum. Dabei kann Familie auch eine große Belastung sein.

Nicht wenige Menschen assoziieren Weihnachten deshalb mit Stress, Streit und Enttäuschungen. Nur weil Menschen in Gesellschaft sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie deswegen glücklicher sind als Sie.