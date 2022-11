Der Bundes-Etat für das kommende Jahr ist nach Einschätzung von Andreas Audretsch ein weiterer Krisenhaushalt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen sagte im SWR Tagesgespräch, nach wie vor leide Deutschland unter dem wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zur Kritik der Unionsparteien, die Ampel-Koalition finanziere ihre Hilfen über Sondervermögen und am Haushalt vorbei, entgegnete Audretsch: "Das Wichtige in einer solchen Krise ist, dass man sich am Ende in einer Koalition einigen kann. Das haben wir getan. Wir haben einen Weg gefunden." So laufe die Finanzierung beispielsweise über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. "Da haben wir 200 Milliarden Euro hinterlegt. Da kann jetzt ganz viel finanziert werden, was in dieser Krise notwendig ist." Wie die Hilfen finanziert werde, sei letztlich immer eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Verschiedene Seiten hätten unterschiedliche Vorstellungen. "Das Relevante ist, sicherzustellen, dass wir finanzieren." mehr...