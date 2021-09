Ampel oder Jamaika? Egal, Hauptsache ein Selfie | 30.9.2021

Es sei nicht die Zeit zur Diskussion über Personen, so der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung in SWR2 über die Querelen in den Unionsparteien nach der Bundestagswahl. Die Bestätigung von Ralph Brinkhaus im Fraktionsvorsitz für ein weiteres halbes Jahr sei richtig gewesen. Erforderlich jedoch sei nun eine inhaltliche Erneuerung der CDU. Das Wahlergebnis zeige, dass die Unionsparteien bei jungen Wählerinnen und Wählern hinten liege und auch in den Städten Probleme habe. Die CDU müsse sich klar als Kraft der Mitte positionieren und den Anspruch haben, inhaltliche Angebote für alle gesellschaftlichen Schichten zu entwickeln. Nachhaltigkeit könne dafür eine inhaltliche Klammer sein, so Jung: „Nachhaltigkeit ist mehr als das Brutto-Inlandsprodukt. Das bedeutet ökologische und soziale Marktwirtschaft für uns. So stand es mal im Grundsatzprogramm unter Klaus Töpfer und Heiner Geißler und ist dann irgendwann verloren gegangen." Entscheidend sei, dass die Union entsprechende Angebote aus sich selbst heraus entwickle. „Wir können nicht in der einen Region in die eine, in der anderen Region in die andere Richtung blinken", so Jung mit Blick auf den Wahlerfolg der AfD in Thüringen und Sachsen. mehr...