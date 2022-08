Die Themen: Gasumlage ++ Nach dem Fischsterben in der Oder: Stand der Ermittlungen und was die Naturschutzverbände fordern ++ PK Feuerwehr und Waldbesitzer zu Waldbränden ++ Erntebericht 2022 BW/Özdemir ++ Proteste in Japan gegen das geplante Staatsbegräbnis von Ex-Premier Abe ++ Lage in Thailand nach der Suspendierung des Regierungschefs mehr...