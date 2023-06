Kurz vor dem bundesweiten Protesttag der Apotheken hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) auf die zunehmend schwierige Situation ihrer Mitglieder aufmerksam gemacht. Im SWR2 Tagesgespräch sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, die aktuellen Apotheken-Vergütungen lägen in etwa auf dem Niveau von 2004. Angesichts der Kostensteigerungen im Gesundheitssystem aber auch bei den Löhnen und Gehältern müsse festgestellt werden: "wir sind an der Stelle leider hinten runtergefallen".

Die Apotheken stünden am Ende der Versorgungskette und gehörten keinesfalls zu den Kostentreibern im Gesundheitssystem. In diesem Zusammenhang kritisierte die ABDA-Präsidentin die gesetzlichen Krankenkassen. Sie wisse nicht, "warum Krankenkassen zum Beispiel im Jahr für über 100 Millionen Euro Werbung schalten dürfen. Vielleicht muss man sich ganz gezielt fragen, an welchen Stellen wird welches Geld ausgegeben", so Overwiening.