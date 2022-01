Der Lernstand von Kindern hat während der Corona-Pandemie gelitten - diese Befürchtung ist jetzt wissenschaftlich belegt. Der Bildungsforscher Benjamin Fauth sagte im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Constance Schirra, es sei zwar nicht zu einer Katastrophe gekommen - aber es seien merkliche Rückstände da. Das gelte vor allem für das Fach Mathematik und für jüngere Schülerinnen und Schüler. Fauth, Leiter der Abteilung Empirische Bildungsforschung am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, hat mit seinem Team den Lernstand von Fünftklässlern vor und während der Pandemie verglichen. "Die negativen Effekte verteilen sich sehr unterschiedlich. Wir haben vor allem in den unteren Leistungsbereichen größere Rückstände und auch bei Kindern aus eher bildungsfernen Elternhäusern". Glücklicherweise, so der Bildungsforscher, gebe es Aufholprogramme - in Baden-Württemberg etwa "Lernen mit Rückenwind". Dafür stellten Bund und Länder zusätzliche Mittel zur Verfügung. Und dann gebe es die Idee, Unterstützungskräfte an Schulen zu schicken. "Ich glaube, dass da zusätzliche kreative Lösungen möglich sind", so Fauth. Gleichzeitig warnte er vor überzogenen Erwartungen. Es werde lange dauern, die corona-bedingten Lernrückstände an den Schulen aufzuholen. mehr...