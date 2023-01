per Mail teilen

Die Themen: Rente: Frauen bekommen oft wenig Geld ++ Neuer Wahlrechtsentwurf steht / Warten auf die Verteidigungsministerin ++ Ukraine-Lage: Noch mehr Todesopfer in Dnipro ++ Fünfter Räumungstag in Lützerath ++ Wahl in Tschechien: Stichwahl zwischen Babis und Pavel ++ Flugzeugabsturz Nepal