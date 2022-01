Alter Hut aber gut – Zylinder

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Die zylindrische Form scheint perfekt für vieles. Deshalb begegnet sie uns auch so oft: Von der schicken bürgerlichen Kopfbedeckung bis hin zu zahlreichen technischen Anwendungen, sei es in Motoren, in Sicherheitsschlössern, als Walzen, Litfaßsäulen oder Konservendosen. Doch die große Zeit der Zylinder scheint vorbei: Wer trägt schon heute noch den hohen Hut, abgesehen von Zauberern und Schornsteinfegern? Elektro-Motoren verzichten ebenso auf Zylinder wie moderne Schließanlagen oder digitale Druckmaschinen. Trotzdem ist der Zylinder nicht totzukriegen, denn er kann einfach vieles, was andere nicht können.



Die SWR2 Matinee huldigt den Zylindern und taucht ein in deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft.



Gesprächspartner der Sendung sind der Zauberer und Zaubereihistoriker Wittus Witt, der Autoexperte Alf Cremers, Redakteur u.a. bei "Auto, Motor und Sport", und Prof. Lucio Blandini, Leiter des Instituts für Leichtbau an der der Universität Stuttgart.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann