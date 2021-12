Als Soldat in Afghanistan – Wolf Gregis und sein Roman „Sandseele“

Unser Gast Wolf Gregis war als Offizier der Bundeswehr 2008/09 im Einsatz in Afghanistan. Soeben ist sein Debütroman „Sandseele“ erschienen.

Als der Ex-Soldat Martin Küfer, das fiktive Alter Ego des Autors, in der Tagesschau einen Bericht über einen Anschlag in Mazar-e-Sharif sieht, kommen die Erinnerungen an seinen Einsatz zurück.

„Wir haben nicht nur Spuren im Sand hinterlassen, sondern der Sand auch Spuren in uns“ – ist als Motto dem Roman vorangestellt. Heute ist Wolf Gregis Lehrer für Deutsch und Geschichte und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Rostock.

Wolf Gregis spricht über seinen Roman "Sandseele", in dem es um seine Zeit als Soldat der Bundeswehr in Afghanistan geht.

Pressestelle Isegrimm Sandseele Autor Wolf Gregis Genre: Roman Verlag: Isegrimm ISBN: 978-3-75431-6023 15,-€

