Tankred Stöbe ist Arzt mit Leib und Seele. Neben seiner Tätigkeit als Intensivmediziner und Notarzt arbeitet er für "Ärzte ohne Grenzen" regelmäßig in Krisengebieten.

Im Herbst 2020 verbrachte er mehrere Wochen in einem Krankenhaus im Süd-Jemen. Das Land wird gleich von zwei Katastrophen heimgesucht: dem seit fünf Jahren tobenden Bürgerkrieg und der Corona-Pandemie. Auch wenn solche Einsätze kräftezehrend sind, empfindet Stöbe sie als ungemein sinnstiftend. (SWR 2020)

Tankred Stöbe mit dem Röntgen-Bild eines Patienten mit Schussverletzung in der Lunge Pressestelle Tankred Stöbe/MSF Bild in Detailansicht öffnen Tankred Stöbe versorgt schiffbrüchige Flüchtlinge an Bord eines Rettungsschiffes von Ärzte ohne Grenzen. Pressestelle Anna Surinyach/MSF Bild in Detailansicht öffnen Tankred Stöbe im Visiten-Gespräch mit einem Patienten Pressestelle Tankred Stöbe/MSF Bild in Detailansicht öffnen

Tankred Stöbe - Mut und Menschlichkeit: Als Arzt weltweit in Grenzsituationen Pressestelle Fischer Verlag Mut und Menschlichkeit Als Arzt weltweit in Grenzsituationen Genre: 14,99 Euro gebundenes Buch Verlag: Fischer ISBN: 978-3596704392

Homepage Ärzte ohne Grenzen:

