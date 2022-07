Alltagsnahes Lernen – Lehrerpreis-Träger Thomas Bader

Thomas Bader ist Quereinsteiger im Lehrerberuf. Zuvor arbeitet er viele Jahre als Jugenddiakon. Seit fünf Jahren unterrichtet er an einer privaten Grundschule in Stuttgart nicht nur – unter anderem – Deutsch, Mathematik und Religion, sondern gibt auch einmal in der Woche einen sogenannten Forscherkurs.

Dabei sollen Bildungsziele mit dem Alltag der Kinder verknüpft werden, indem man zum Beispiel auch mal ein Hochbeet anlegt oder ein Regal baut. Für seine Arbeit wurde Bader im Sommer 2021 als einer von landesweit sechs Preisträgern mit dem Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg ausgezeichnet. (SWR 2021)

Zur Homepage der Stiftung Kinderland

