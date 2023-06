Alles nur geklaut: die Räuber

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Als Kinder spielen wir "Räuber und Gendarm, lesen Räubergeschichten, begeistern uns für die "edlen Taten" eines Robin Hood, dem Rächer der Entrechteten. Mit anderen Worten: wir idealisieren und romantisieren das Räuberleben, das seine Hochzeit im 17. und 18. Jahrhundert hatte. Damals zogen Räuberbanden durch Mittel- und Süddeutschland oder durch den Spessart, sie wilderten, stahlen, überfielen Postkutschen und manchmal mordeten sie. Oft waren es vom Krieg heimatlos und arm gewordene Menschen oder Vogelfreie, die keinen anderen Ausweg sahen, um zu überleben.



Die SWR2 Matinee spürt dem Mythos "Räuber" nach, lässt die Alte Lisel, eine der wenigen weiblichen Räuberbandenanführer, wiederaufleben. Und erklärt die sozialen und politischen Hintergründe von Räuberbanden. Räuberromane waren besonders im 18.Jahrhundert sehr populär und stilisierten Figuren wie den "Schinderhannes" oder "Michael Kohlhaas" zu Heldenfiguren. Warum besonders Kinder Räubergeschichten lieben, und was es mit der Räubersprache, dem Rotwelsch auf sich hat, ist ebenfalls Thema der Matinee. Auch kulturell hat der Räuber seine Spuren hinterlassen: so hat die Geschichte von "Ali Baba und die 40 Räuber" viele Komponisten inspiriert. Und in Berlin führen echte Räuber, also Strafgefangene, Schillers Räuber auf. Ein Abgesang auf die aussterbende Profession des Bankräubers ist das Schlusswort der Sendung.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Dorothee Riemer