Alles easy: Das Einfache

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Das Leichte ist oft das Schwere! Dieser scheinbar einfache Satz hat es in sich. Denn, was leicht und einfach wirkt ist oft sehr präzise gestaltet und aufs Wesentliche reduziert. Und – so scheint es: Je komplizierter die Welt wird, desto größer wird die Sehnsucht nach dem Einfachen. Immer mehr Menschen wollen einfacher leben – in Tiny Häusern zum Beispiel. Einfaches Design hat Konjunktur, simpel Kochen ist "in" und geniale Hits kommen meistens mit ganz wenigen Akkorden aus.



Einfach ist gut, wäre der simple Schluss daraus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn ganz so leicht kann man es sich mit dem Einfachen dann doch nicht machen: Reduzieren kann man nämlich nur da, wo viel ist. So gesehen könnte die Suche nach dem Einfachen auch ein Luxusproblem sein. Zumindest lassen sich gute Geschäfte damit machen. Und zu allem Überfluss drohen im allzu Einfachen gerne auch Populismus und Manipulation.



Die SWR2 Matinee ist so leichtsinnig und geht dem Einfachen auf den Grund. Frei nach dem Motto: Das Einfache ist nicht immer das Beste. Aber das Beste ist immer einfach.



Gesprächspartner der Sendung sind der Fernsehmoderator Ralph Caspers (u.a. "Sendung mit der Maus" und "Quarks"), Heike Dewanz Kulturwissenschaftlerin an der Akademie der bildenden Künste in Wien und Hauke Huckstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt und Herausgeber von "Lies! Literatur in einfacher Sprache"



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann