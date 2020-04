Die Malerin Cholud Kassem wurde in Bagdad geboren und ist in der Kurpfalz aufgewachsen. Freischaffende Künstlerin ist sie auf krummen Wegen geworden, nach einer Ausbildung als Zahnarzthelferin und einem Kunststudium an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. In ihren Arbeiten geht es ganz zentral um Schutz und Wehrhaftigkeit. Und ganz aktuell setzt sie sich mit den Zeichen von Religiosität auseinander. Die Werke der mittlerweile 64-jährigen wurden in vielen Kunstvereinen und Galerien ausgestellt und hängen beispielsweise im Verteidigungsministerium in Berlin oder im Regierungspräsidium Karlsruhe. mehr...