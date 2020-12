Günther Jauch fragt den deutschen Cousin von Donald Trump aus: nach der gemeinsamen Kindheit, die beiden hatten doch so schöne Sommer in der hessischen Provinz. Natürlich nicht wirklich, diesen Plot hat sich der Comedian Olli Dittrich ausgedacht und so spielt er Trumps deutschen Cousin Peter Trump in seiner neuesten vorweihnachtlichen Persiflage. Ein Thema in den Feuilletons, die auch den Leiter der berühmten „Fischer-Chöre“ Gotthilf Fischer würdigen. Er ist 1928 im schwäbischen Plochingen geboren und nun mit 92 Jahren verstorben. mehr...