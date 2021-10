Akute Gedichtlücke bei Tino Chrupalla (AfD) | 14.9.2021

Am neuen Romantik-Museum in Frankfurt am Main werde „der Zauber der Romantik zum Leben erweckt“, sagte die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag, 13. September 2021, bei der Eröffnung des Hauses. Allerdings dürften viele bei „Zauber der Romantik“ weniger an Novalis und eher an einen Restaurantbesuch bei Kerzenschein denken – im Gespräch mit SWR2 erklärt Mit-Gründerin Anne Bohnenkamp-Renken, dass sich das neue Museum an beide Gruppen richte: So habe das ästhetische Programm der historischen Romantik darauf abgezielt, die Welt neu zu beleuchten, das Wunderbare „zu entdecken, das man im Alltag womöglich übersieht“. Auch eine andere Beleuchtung, einen Sonnenuntergang oder Kerzenschein könnten dazu gehören: „Es gibt einen ganz großen Assoziationsraum, der mit dem Begriff Romantik verbunden ist“. mehr...