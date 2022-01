IchbinHanna — Nachwuchs-Wissenschaftler*innen hoffen auf Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen in 2022

Sie blicke optimistisch in das Jahr 2022, sagt Amrei Bahr, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Düsseldorf in SWR2 in Bezug auf den Erfolg der im Sommer 2021 auf Twitter gestarteten Kampagne #IchbinHanna. Darin hatten Nachwuchswissenschaftler*innen auf die prekären Arbeitsbedingungen durch befristete Verträge aufmerksam gemacht.

Wissenschaftlerin Amrei Bahr, Mitinitiatorin der Aktion #IchBinHanna, die auf die schlechten Beschäftigungsverhältnisse für den wissenschaftlichen Nachwuchs aufmerksam macht privat | Susanne Kurz Die Kampagne hat offenbar etwas bewirkt. So hat die Humboldt-Universität Berlin nun zum einen Verfassungsbeschwerde gegen das Berliner Hochschulgesetz eingereicht, was die Entfristung von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen erzwingen könnte, zum anderen will der Gesetzgeber das umstrittene Gesetz bis Ende März 2022 evaluieren. Wenn die Ergebnisse vorliegen, will auch die Hochschuldirektorenkonferenz neue Beschlüsse zur Befristung von wissenschaftlichen Nachwuchskräften schaffen. „Wir haben uns sehr gefreut, dass auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung unsere Forderungen enthalten sind“, sagt Amrei Bahr. Darüber hinaus hoffe sie, dass sich auch in anderen Bereichen der befristeten Beschäftigungsverhältnisse etwas zum Positiven wenden könnte: „Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind immer beanstandenswert, egal in welchem Bereich.“ #IchBinHanna im Ampel-Koalitionsvertrag: Unsere Forderungen sind alle drin! #IchBinHanna — Die Debatte Die Diskussion um befristete Verträge in der Wissenschaft ist nicht neu — ein inzwischen gelöschter Erklärfilm aus dem Jahr 2018 auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in dem der Wissenschaftszeitvertrag am Beispiel der Biologie-Doktorandin „Hanna“ erklärt wird, sorgte jedoch ab dem 10. Juni 2021 für ein Wiederaufflammen der Diskussion in den sozialen Medien. Zeitverträge nach dem Wissenschaftszeitvertrags-Gesetz (WissZeitVG) seien innovationsfördernd, so der Videoclip, weil eine Generation an Wissenschaftler*innen nicht alle Stellen verstopfen könne und eine ständige Fluktuation mehr Chancen für Nachwuchs-Wissenschaftler*innen biete.