AHRt: Kulturbüro Rheinland-Pfalz organisiert Crowdfunding für Künstler*innen im Ahrtal

Henrike Mall kratzt seit Tagen vorsichtig Schlamm von Kunstwerken aus einem Museum aus Ahrweiler. Die Restauratorin arbeitet in einer provisorischen, zusätzlichen Werkstatt, die das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien in einer riesigen Lagerhalle eingerichtet hat. Als die flutgeschädigten Kunstwerke aus Ahrweiler vor einigen Tagen in Karlsruhe ankamen, mussten sie erst einmal fachgerecht getrocknet werden: 35 Gemälde regionaler Künstler und ca. 88 Graphiken in Mappen, die zu kompakten Schlammpaketen verbacken waren. Jetzt wird mit Wattestäbchen Schimmel beseitigt, Rahmen werden stabilisiert, Farbschichten gesichert. In Karlsruhe kann nur Erste Hilfe geleistet werden, doch da zählt jede Stunde. mehr...