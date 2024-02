Sozialpädagoge Danny Netto bereist Sansibar seit Jahrzehnten. Nun hat er dort ein Camp gebaut, in dem Besucher mit einheimischen Handwerkern und Künstlern deren Kultur kennenlernen können.

Musikliste:

Money

Ditty

Album: Skin



Today

Talk Talk

Album: Natural History - The very Best of Talk Talk



Paintings on the wall

Manu Delago

Album: Paintings on the wall



Forbidden colours

David Sylvian und Ryuichi Sakamoto

Album: Furyo - Merry Christmas, Mr. Lawrence



Sina

Salif Keita

Album: Soro