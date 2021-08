Anhand von Facebook-Profilen und anderen Social Media-Spuren könnten die Taliban in Afghanistan Menschen verfolgen, erklärt der Medienjournalist Christian Schiffer. Mittlerweile seien die Taliban durchaus „Internet-affin“, in Zusammenarbeit mit dem pakistanischen Geheimdienst könnte der Zugriff auf digitale Daten für Gegner*innen des Regimes oder auch für die sogenannten Ortskräfte der westlichen Streitkräfte gefährlich werden.

Facebook habe jetzt zwar angefangen, Informationen auf Englisch für betroffene Personen herauszugeben — „man hätte sich aber schon viel früher Gedanken machen können, dass die Profile ausgestattet werden mit einer 'Kill-Switch'“, kritisiert Schiffer. Damit hätten gefährdete Personen einfacher und schneller ihre Kanäle entfernen können.

Wenn die Menschen in Afghanistan ihre Social-Media-Accounts jetzt löschen, seien sie gleichzeitig auch in einem Dilemma, da sie so von einem wichtigen Kommunikationskanal abgeschnitten seien. Hier zeige sich, wie problematisch es sei, wenn die großen Social Media-Dienste wie Facebook in vielen Weltregionen zum zentralen Internetmedium werden, meint Schiffer.

Eines der großen Probleme in Afghanistan sei außerdem, dass Millionen von Daten, die die US-Armee über die afghanische Bevölkerung erhoben hat, in die Hände der Taliban gefallen seien. Die US-Armee habe biometrische Daten gesammelt, ohne an den Datenschutz und die Möglichkeit zu denken, dass diese Daten anderen in die Händen fallen können. Besonders für die ehemaligen Ortskräfte sei dies nun extrem gefährlich, so der Internet-Experte.