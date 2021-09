Die Voraussetzungen für den Neustart des Einzelhandels nach Überwindung der Pandemie sind „nicht so schlecht wie teilweise dargestellt“, sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, in SWR2. Der Gesamtumsatz des Einzelhandels betrage 580 Milliarden Euro, der E-Commerce komme nur auf 80 Milliarden. Ein Lockdown wie im vergangenen Jahr dürfe sich in keinem Falle wiederholen. mehr...