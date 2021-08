Wer ist Jude und wer nicht? Der Schriftsteller Maxim Biller beklagt sich über einen neuen Chic, als jüdisch gelten zu wollen, und attackierte bei einer Diskussion seinen Autoren-Kollegen Max Czollek, der einen jüdischen Großvater hat, nach orthodoxer Vorstellung aber nicht als jüdisch gilt, weil nach diesem Verständnis die jüdische Abstimmung über die Linie der Mutter bestimmt wird. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte davor gewarnt, mit der Zugehörigkeit zum jüdischen Glauben wie mit einem „Modetrend“ umzugehen.

Dabei hätten sich die Lebensrealitäten heute pluralistisch entwickelt, sagt Meron Mendel in SWR2, Professor für Soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. „Heutzutage sind entweder die Hälfte der hierzulande lebenden Juden ,Vaterjuden‘“, so Mendel. „Das bedeutet, dass der Vater jüdisch ist, aber die Mutter nicht.“ Diese strikte Unterscheidung habe weitreichende Konsequenzen. Denn letztlich laufe die aktuelle Diskussion darauf hinaus, so Mendel, „ob die Hälfte der jüdischen Community weiterhin als Juden gelten darf oder nicht.“

Wer nur als „Vaterjude“ gelte, habe dabei durchaus Diskriminierungen und Nachteile innerhalb der jüdischen Gemeinden zu erleiden. Auch in Israel würden diese Diskussionen geführt. Die Diskussion unter den inzwischen etwa 200.000 in Deutschland lebenden Juden sieht Mendel als positiv und als Signal einer Erstarkung jüdischer Positionen auch in Deutschland. mehr...