Miriam Meckel, Chefredakteurin und Wissenschaftlerin

Miriam Meckel ist in der Öffentlichkeit vielfach präsent. Die 1967 geborene Publizistin begann nach ihrem Studium beruflich als Reporterin und Moderatorin, u.a. in der ARD. Der frühere SPD-Ministerpräsident Wolfgang Clement holte sie 2001 in seine Landesregierung als Regierungssprecherin und Staatssekretärin. Nach ihrem Ausflug in die Politik konzentrierte sich Miriam Meckel auf die wissenschaftliche Karriere - in St. Gallen als Direktorin am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement. Seit einem Jahr ist sie Chefredakteurin der "Wirtschaftswoche". Zwei Bücher von Miriam Meckel wurden Bestseller: "Das Glück der Unerreichbarkeit" und "Brief an mein Leben“.