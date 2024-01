Abendschau-Beitrag vom 2. November 1968

Gudrun Ensslin, die Tochter von Pfarrer Helmut Ensslin, war drei Tage zuvor wegen Brandstiftung in einem Frankfurter Kaufhaus zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Gudrun Ensslin gehörte 1970 zu den Gründern der Rote Armee Fraktion RAF. Sie erhängte sich am 18. Oktober 1977 in ihrer Zelle in der JVA Stuttgart Stammheim. Die ebenfalls in Stammheim inhaftierten RAF-Mitglieder Andreas Baader und Jan-Carl Raspe erschossen sich in der gleichen Nacht.