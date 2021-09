Für viele Wählerinnen und Wähler ist es neben dem Klimaschutz das Thema Nummer 1: Wie geht es weiter mit der Rente? Die umlagefinanzierte Alterssicherung steckt aufgrund der demographischen Schieflage – immer mehr Alte, immer weniger Junge – schon lange in der Krise. Was also tun? Länger arbeiten, höhere Beiträge zahlen und am Ende immer weniger rausbekommen – ist das die Perspektive für die junge Generation? Wie sähe eine wirklich nachhaltige Rentenreform aus? Michael Risel diskutiert mit Matthias W. Birkwald - rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion „Die Linke“, Prof. Dr. Dr. h.c. Gert G. Wagner - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Dr. Ursula Weidenfeld - Wirtschaftsjournalistin mehr...