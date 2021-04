Luther werde heute vor als Vorbild für Zivilcourage gesehen, so die Mainzer Kirchenhistorikerin Irene Dingel in SWR2. So werde heute auch der angebliche berühmte Ausspruch Luthers vor dem Wormser Reichstag vor genau 500 Jahren verstanden: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen“. Es sei heute ein berühmtes Diktum für Aufrichtigkeit und Mut, so Dingel: „Da steht jemand inmitten seiner Feinde, und er bleibt bei seiner Meinung.“

Das berühmte Zitat sei dabei erst nach dem Tod von Luther aufgekommen, nach 1546, so die Leiterin des Leibniz Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Es finde sich erst im zweiten Band der lateinischen Ausgabe von Luthers Werken, in einer vorgeschalteten Biographie von Philipp Melanchthon, und sei so auch weiterverbreitet worden, beispielsweise über den Straßburger Theologen Ludwig Rabus.

Trotz solcher erst nachträglich kolportierten Aussprüche sei Luther aber keineswegs eine Projektionsfläche für beliebige Äußerungen. Nur weil der Wittenberger Mönch eine singuläre geschichtliche Figur gewesen, früh heroisiert worden und ungeheuer populär gewesen sei, versuche sich letztlich jedes Zeitalter auf neue Art in seiner Figur zu spiegeln.

So sei das berühmte Wort vom Weltuntergang, der ihn nicht hindern werde, ein Apfelbäumchen zu pflanzen, vermutlich erst im 18. Jahrhundert, womöglich sogar erst während des Zweiten Weltkriegs, entstanden. Aber, so Irene Dingel: „Jemandem so etwas zuzuschreiben hat ja auch einen wahren Kern: Tatsächlich war Luther jemand, der eine große Stärke aus der Hoffnung auf die Zukunft selbst erfahren hat, der andererseits aber auch um die Ängste der Menschen wusste.“ mehr...