Vier Jahre ist es her, dass weltweit Millionen von Frauen unter #MeToo von sexuellen Übergriffen und Gewalttaten berichtet haben. Seitdem hat sich viel getan und doch war #MeToo erst der Anfang: Frauen, die offen über sexualisiere Gewalt sprechen, erleben oft eines: Die Aufforderung, sie sollten doch bitte schweigen. Sprachlosigkeit ist ein wichtiges Thema bei #MeToo. Sprachlosigkeit und die Frage, wie doch zur Sprache kommen kann, was bisher immer verschwiegen wurde.

Die Täterschaft von Männern bei sexualisierter Gewalt „sprachlich abzubilden“ sei wichtig, meint die Journalistin Sibel Schick. Nur so könnten die hinter der männlichen Gewalt liegenden gesellschaftlichen Strukturen und Missstände eingeordnet und aus diesen Erkenntnissen Schutz- und Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Außerdem dürften die gesellschaftlichen Strukturen nicht nur von den Betroffenen thematisiert werden. Ein idealer Zustand wäre, dass sich auch Männer solidarisch erklärten mit Bewegungen wie #MeToo, meint Sibel Schick. mehr...