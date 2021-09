Gespräch

Marieluise Beck: Putin fürchtet Zustimmungsverlust bei Parlamentswahlen in Russland

Die Repressionen vor den Parlamentswahlen in Russland seien von „noch nie dagewesener Härte“, so die Grünen-Politikerin Marieluise Beck vom Zentrum für Liberale Moderne in SWR2. Zu erklären seien sie mit hoher Nervosität im Kreml.

Zwar sei mit einem Ende der „gelenkten Demokratie“ in Russland kaum zu rechnen, schon aufgrund mangelnder politischer Alternativen, so die Grünen-Politikerin. Der Kreml habe jedoch Angst davor, „dass ganz offensichtlich wird, dass die Zustimmung in der Bevölkerung massiv gesunken ist“.

Zwar sei die Verlässlichkeit von Wahlumfragen in einem autoritären Staat schwer zu beurteilen. Offenbar könne aber die Partei von Präsident Wladimir Putin, „Einiges Russland“, nur mit etwa 30 Prozent der Stimmen rechnen.

Die Ursachen aus Sicht von Beck: Die Zeiten hoher Öl- und Gaspreise und eines damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwungs seien vorbei. Ein dramatisch schlechtes Corona-Management komme hinzu. Marieluise Beck: „Die junge Bevölkerung spürt, dass ihr keine gute Zukunft bevorsteht.“ mehr...