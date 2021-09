Eltern, Schülerinnen und Schülern könnten nur hoffen und wünschen, dass Landespolitik und Kommunen für eine bessere Versorgung der Schulen mit Luftfiltern sorgten, sagt der rheinland-pfälzische Landeselternsprecher Rainer Schladweiler in SWR2. Drei deutschlandweite Initiativen übergeben dazu heute ihre Petitionen mit knapp 110.000 Unterschriften an den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo als Vertreter der KMK.

Mit mobilen Raumluftreinigern ließe sich die angespannte Situation in den Schulen sofort beruhigen, so Schladweiler. „Man könnte sagen: Da ist kein Virus mehr, weil die Raumluftreiniger alles rausholen, zu 99,9 Prozent,“ so der Landeselternsprecher. Die Förderkriterien für den Einbau von Luftfiltern sähen derzeit lediglich vor, dass dort Filter eingebaut würden, wo es keine anderen Möglichkeiten zum Lüften gebe. Das gelte praktisch nur für Räume ohne Fenster, von denen es nur sehr wenige in den Schulen gebe.

Ein weiteres Problem sei, dass die Kommunen nur mit bis zu 50 Prozent der Kosten vom Bund bezuschusst würden. Viele kommunale Träger in Rheinland-Pfalz könnten sich die zusätzlichen Kosten aber gar nicht leisten. „Die brauchen 100 Prozent“, so Schladweiler, „weil die Schulträger so verschuldet sind, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt.“ mehr...