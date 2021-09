Nell Zink, Schriftstellerin

Die Biographie der Schriftstellerin Nell Zink ist so abenteuerlich wie die Literatur, die sie schreibt. In Philadelphia gründete sie zum Beispiel ein kleines Magazin, in dem Musiker zu Wort kamen, die über ihre Haus- oder Lieblingstiere berichten. Die Fauna ist ohnehin sehr wichtig in Nell Zinks Leben, das sich mal in Tel Aviv, dann in Tübingen abspielt und jetzt in der brandenburgischen Kleinstadt Bad Belzig verortet ist. Als Autorin bekannt geworden ist sie hierzulande mit ihrem Debütroman „Der Mauerläufer“ und allein wie das Manuskript entstand, ist schon wieder Stoff für einen neuen Roman.