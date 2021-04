Können Geimpfte schon bald wieder zum normalen Alltag zurückkehren? Das ist eine der Fragen, die auf dem heutigen Impfgipfel von Bund und Ländern besprochen werden. Die Sicherheit einer geringeren Übertragungsgefährdung der Covid-Erkrankung sei durch Impfung sehr hoch. Sie sei vergleichbar hoch wie bei einem negativen Antigen-Schnelltest, sagt der Virologe Prof. Thomas Mertens, Vorsitzender der ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, in SWR2. Die STIKO spielt eine zentrale Rolle bei den Beratungen. Thomas Mertens begrüßt den Vorschlag, für alle Geimpften weitere Öffnungen und damit eine Rückkehr zu den Grundrechten zu ermöglichen. „Ich halte das für vernünftig und glaube auch, dass sich das auf Dauer gar nicht wird vermeiden lassen“, so Mertens. Er sei überhaupt zuversichtlich. „Insgesamt bin ich der Meinung, dass wir im Sommer so weit sein müssten, dass wir wieder relativ viel mehr Normalität haben könnten als im vergangenen Herbst," so Mertens. mehr...