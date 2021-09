Seit langem beschäftigt sich der Komponist Florian Käppler mit der Erfindung von Klängen. Mit seinem Unternehmen „Klangerfinder“ arbeitet er sehr erfolgreich für große Museen, Weltausstellungen aber auch internationale Unternehmen. Sein Wissen gibt er als Professor an der Hochschule für Musik in Trossingen weiter. Käpplers Ziel ist es, unsere Umwelt akustisch zu verbessern. Statt lärmigem Verkehrsgetöse wünscht er sich, dass man in den Städten wieder Kinderlachen und Vogelzwitschern hört. mehr...