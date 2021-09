Zu Gast: Christian Seidel

per Mail teilen

Über ihre Sexualität zu sprechen, ist für viele Männer ein Grenzüberschreitung. Christian Seidel durchbricht das Schweigen. Es geht nicht um intime Entblößung, sondern um sensible Innenschau, die dazu anleitet, sich über unser Verhältnis zu uns selbst, zu unserem Körper und zu denen, die wir begehren, klarzuwerden. Eine für Männer wichtige und auch nötige Erfahrung. Christian Seidel, bekannter Autor für Genderthemen und Selbsterfahrungsprojekte, hatte zuvor ein Jahr lang in der Rolle einer Frau verbracht und "Die Frau in mir" kennengelernt.