Annette Schavan, Politikerin und Botschafterin

Annette Schavan gilt als Vertraute der Kanzlerin, aber auch als die Frau, deren Doktortitel aberkannt wurde. Sie erweckt in Interviews den Anschein, in gewisser Weise bürgerlich angepasst zu sein und gehört trotzdem zu den GründerInnen des Vereins "Donum Vitae". Der Verein attestierte auch nach dem von Johannes Paul II. verordneten Ausstieg aus der Schwangerenkonfliktberatung die Beratung per Schein, was einen Abbruch ermöglichte. Annette Schavan hat gleichwohl ihren Platz gefunden, vorläufig: Sie ist Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom für die Bundesrepublik Deutschland. Jörg Vins spricht mit ihr über ihren Alltag als Botschafterin und ihr Leben, auch das in Rom.