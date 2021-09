Tim Raue, Sternekoch

Unter den Kochkünstlern der Welt zählt er zu den Top 50: der Berliner Tim Raue, den sein Weg, wie er in seiner Autobiografie "My Way" formuliert, "aus der Gosse in Kreuzberg in den kulinarischen Sternenhimmel" führte. Als den Wendepunkt seiner Karriere markiert Raue Singapur, wo er 2004 im Restaurant "Jade" den jungen Küchenchef Sam Leong kennenlernte, der chinesische Traditionen mit westlichen Gegenwartsküche zu einer neuen Fusion brachte, das Ergebnis: "Alles schmeckte grandios". Im Gespräch mit Reinhard Hübsch erzählt der 43-Jährige, wie aus dem Gang-Mitglied des Wrangelkiezes der international geachtete Sternekoch wurde, der, so Raue, in der Küche "immer noch wie ein Hooligan" agiert.