Peer Steinbrück, Politiker

Nur wenige Politiker können auf eine so vielfältige Biographie als Landes- und Bundespolitiker zurückblicken wie der Diplom-Volkswirt Peer Steinbrück. Kaum einer hat so lustvoll Kontroversen losgetreten wie der gebürtige Hamburger, Opfer seiner rhetorischen wie intellektuellen Strahlkraft (die gern mit der seines Mentors Helmut Schmidt verglichen wurde) wurden dagegen viele. Ob Bonn oder Kiel, Düsseldorf oder Berlin – wo immer ein profilierter Politiker gesucht wurde, da berief man ihn in Ministerien und Parteiämter, bis er schließlich als Kanzlerkandidat nominiert wurde. Doch der Hoffnungsträger der Sozialdemokraten – die nach Gerhard Schröder eine neue Machtperspektive suchten – scheiterte gegen Angela Merkel. Gleichwohl: Auch in der internationalen Politik erwarb sich Steinbrück hohes Ansehen, vor allem durch sein geschicktes Agieren während der Weltfinanzkrise. Steinbrück, nicht nur als Politiker ein versierter Schachspieler, fungiert zudem seit 2010 als Aufsichtsrat bei Borussia Dortmund. Als Honorarprofessor lehrt er an der Universität Leipzig. 2016 gab er sein Bundestagsmandat auf und engagiert sich seither als Vorsitzender in der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung.