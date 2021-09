Marthe Keller, Schauspielerin und Regisseurin

Marthe Keller begann ihre Karriere als Tänzerin am Basler Theater im Jahr 1962. Sie wechselte ins Schauspielfach, prägend hierfür war die Zeit am Schillertheater in Berlin. Nach einigen Rollen im deutschen Fernsehen startete Marthe Kellers Filmkarriere in Frankreich mit Regisseur Philippe de Broca an der Seite von Yves Montand. Der Sprung nach Hollywood gelang 1975. Sie stand mit Dustin Hoffman für "Der Marathon-Mann" vor der Kamera und wurde für den Golden Globe nominiert. Es folgten Rollen mit Al Pacino und Marlon Brando. In Europa war sie als "Buhlschaft" neben Klaus Maria Brandauer in den 80er-Jahren bei den Salzburger Festspielen zu sehen.