Wie wir in Zukunft leben könnten, das zeigt der neue Stadtteil „Neckarbogen“ in Heilbronn, der zur Bundesgartenschau entwickelt wurde. Barbara Brakenhoff hat an der Planung verantwortlich mitgewirkt. Ihre Leitlinie: die Stadt der Zukunft ist grün und braucht zumindest für die Freizeit keine Autos.