Klar wie Kloß(s)brühe

Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim, über den kritischen Erfolgstitel, der in enger Verbindung zur 1968er Zeit stand. Der Sänger Barry McGuire und der Songwriter P.F. Sloan wurden durch den Protestsong gleichermaßen zu Helden und Feinden - etliche Radiostationen, darunter die BBC, spielten den Song nicht, weil sie die Aufwiegelung der Jugend befürchteten. Nichtsdestotrotz wurde "Eve of Destruction" zum überzeugenden Statement für die jüngere Generation und für Friedenskämpfer weltweit. mehr...