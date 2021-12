1968, drei Tage nach dem Mord an Martin Luther King, hat Nina Simone den Song "Ain't got no, I Got Life" in einem Live-Konzert aufgenommen. Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim, über die herausragende Sängerin, Songschreiberin und Pianistin, über ihr vielseitiges musikalisches Schaffen und ihre Arbeit als Aktivistin der Bürgerrechtsbewegung. mehr...