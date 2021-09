„Bisher sind noch alle Zivilisationen zugrunde gegangen. Wahrscheinlich also, dass es mit unserer ebenso gehen wird.“ Der Philosoph Robert Spaemann hat die Welt mit schonungsloser Klarheit gesehen. Das hat ihn immer schon ausgezeichnet und ebenso klar war er in seinen Positionen: er war ein entschiedener Gegner der Atomkraft und prangerte die Umweltzerstörung an. Das machte ihn zu einem unbequemen Denker. Am 10. Dezember ist Robert Spaemann in seinem Haus in Stuttgart verstorben.