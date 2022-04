Mit den Millionen Geflüchteten aus der Ukraine kommen auch viele traumatisierte Menschen in den Nachbarländern an, auch in Deutschland. Und auch wenn der Drang, ihnen bei der Bewältigung dieser Belastung zu helfen groß ist, sei es in den meisten Fällen noch zu früh, sagt die Traumatherapeutin und Slawistin Dr. Sabine Arnold bei SWR2:

„Für Traumatherapie ist die Zeit noch nicht gekommen. Die kann erst beginnen, wenn die Geflüchteten zur Ruhe gekommen sind. Und dafür ist die freundliche Aufnahme, wie sie sie nun hier in Deutschland mehrheitlich erfahren, schon mal der erste Schritt, um diesen Menschen zu helfen.“

Die Situation der Geflüchteten lasse sich mit der ersten Stufe der Trauer beschrieben durch die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Roß vergleichen: „Das ist dieses Nicht-wahr-haben-wollen, das hat damit zu tun, dass oft noch Männer und Söhne in der Ukraine sind. Damit sind die Menschen geistig noch in der Heimat, nur physisch sind sie hier“, sagt Arnold

Und dadurch fehle auch die nötige Öffnung, um an dieser Trauer zu arbeiten. Auch für Kinder sei es schwierig, hier einen normalen Schul- oder Kindergartenalltag zu erleben. Die Kinder seien verängstigt und hätten sich dadurch noch fester auf ihre Bezugspersonen fixiert. „Deswegen wollen viele Kinder nur mit ihren Müttern, Tanten oder Großeltern zusammen in die Schule gehen.“

Traumatherapeutin und Slawistin Dr. Sabine Arnold

