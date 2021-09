aufgleisen

Bodo Wartke ist bekannt für seine Vielseitigkeit auf der Bühne - mit Leidenschaft ist er der witzige und charmante Kabarettist am Flügel. Aber da gibt es auch noch seine ernste Seite - die zeigt er in seinen Chansons, als Schauspieler antiker Dramen ("König Ödipus" und "Antigone" von Sophokles in eigenen Bühnenfassungen) und als Komponist und Texter politisch engagierter Lieder. In "Das Land in dem ich leben will" und "Nicht in meinem Namen" hält er ein starkes Plädoyer für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. mehr...