Ob KPD-Verbot, die Strafbarkeit von Homosexualität oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung – mit ihren Urteilen in großen Fragen haben die Richter in Karlsruhe die deutsche Nachkriegsgeschichte geprägt. Kaum eine Institution ist in der Bevölkerung so beliebt wie das Bundesverfassungsgericht. Zuletzt stand es viel in der Kritik: in der Corona-Krise zu passiv, beim Klimaschutz zu aktivistisch. In welcher Verfassung ist das höchste deutsche Gericht? Michael Risel diskutiert mit Prof. Dr. Oliver Lepsius - Verfassungsrechtler, Universität Münster, Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff - ehem. Verfassungsrichterin, Universität Bielefeld, Prof. Dr. Heribert Prantl - Journalist, Süddeutsche Zeitung mehr...