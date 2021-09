Populismus und Sprache

Interview mit Elisabeth Wehling, Sprachwissenschaftlerin University of California

„Auf ihrer Website im Bundestag spricht die AfD davon, sie habe es mit dem Kartell der Altparteien zu tun. Das „Kartell der Altparteien“, das ist eine Metapher der Kriminalität, “sagt Elisabeth Wehling, Sprach- und Kognitionsforscherin an der Universität Berkeley in Kalifornien. „Sprache und Macht - Journalisten, Populisten und die Politik“. Über den sprachlichen Verrohungsprozess haben jetzt die Medientage in München diskutiert. Auch Trump habe seine Gegner kriminalisiert mit dem Slogan: „Lock her up“ - schließt sie weg - nämlich Hilary Clinton. Das seien Formen des Diskurses, die tatsächlich auch in die Tat umgesetzt werden könnten. “Sprache schafft Realitäten“, sagt Wehling im SWR2-Kulturgespräch, und wir sollten die Begriffe in unseren Debatten genau reflektieren.