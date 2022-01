Mehr als hundert Millionen Mal ist „The Lord of the Rings“ weltweit verkauft worden. Bis heute ist der Fantasy-Roman des englischen Autors J.R.R. Tolkien ein Bestseller. 1969 erschien er erstmals in deutscher Übersetzung, fünfzehn Jahre nach dem englischen Original. Die Geschichte vom magischen Ring, an dessen Vernichtung sich der Kampf zwischen Gut und Böse entscheidet, gilt als Inbegriff der „High Fantasy“. Regisseur Peter Jackson hat das Buch spektakulär fürs Kino verfilmt, Amazon will es jetzt als TV-Serie neu herausbringen. Was macht den „Herrn der Ringe“ zu einem der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts? Gregor Papsch diskutiert mit Stephan Askani - Lektor Hobbit Presse, Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart, Prof. Dr. Thomas Honegger - Anglist und Tolkien-Forscher, Universität Jena, Lisa Kuppler - Übersetzerin, Berlin mehr...