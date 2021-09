Noch ein schönes Leben haben! Demenzpatienten

Ein Viertel der Wählerinnen und Wähler ist noch unschlüssig, für wen es sich bei der Wahl entscheiden soll. Das sei bei dem gegenwärtig knappen politischen Rennen eine ganze Menge und darum sei eine solche letzte TV-Runde vor der Wahl durchaus sinnvoll, meint Prof. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, im Gespräch mit SWR2.

Man werde sich die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten noch mal sehr genau anschauen. „Also da ist durchaus noch eine Menge drin, was die Themen betrifft, aber letztlich auch was überhaupt den Ausschlag gibt, Personen, Kandidaten, oder doch Parteien. Es bleibt tatsächlich dieses Mal sehr, sehr spannend," so Faas.

Olaf Scholz und der SPD sei in diesem Wahlkampf auf der Zielgerade gelungen, dass sich seine persönlich guten Werte auf die Partei übertragen haben im Unterschied zu Armin Laschet und Annalena Baerbock. „Diese Personalisierung findet ihren Ausdruck eben auch darin, dass die Wahrnehmung der Kandidaten gegen Ende hin auch stärker die Wahrnehmung ihrer Parteien geprägt haben. Und das hat der SPD ganz klar genutzt, dass sie einen doch sehr angesehenen, respektierten Kandidaten ins Rennen geschickt hat und das noch dazu sehr früh."

ARD und ZDF übertragen heute Abend um 20.15 Uhr gemeinsam die Schlussrunde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien. mehr...