Ärztepräsident: Gesundheitswesen wird dauerhaft mit weniger Personal auskommen müssen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert angesichts des Fachkräftemangels in den Krankenhäusern mehr Pragmatismus. Das Gesundheitswesen sei nicht der einzige Bereich, der unter Personalmangel leide. Dies hänge unter anderem mit dem demografischen Wandel zusammen. Deshalb müsse nach Möglichkeiten gesucht werden, dauerhaft mit weniger Personal auszukommen, sagte Reinhardt im SWR2 Tagesgespräch. Für die Kliniken bedeute dies, darüber nachzudenken, "ob wir die Zahl der Standorte von Kliniken zusammenführen, so dass an einem Standort so viel Personal vorhanden ist, dass man dort vernünftig arbeiten kann." Mit Blick auf die Corona-Lage im Herbst sieht der Ärztepräsident keine größeren Probleme. Durch die derzeit vorherrschenden Omikron-Varianten gebe es zwar mehr Neuinfektionen, die Krankheitslast sei aber "überschaubarer“ als im letzten Jahr. Zudem sei ein großer Teil der Menschen durch Impfungen besser geschützt. Ob im Herbst wieder Kontaktbeschränkungen und weitere Schutzmaßnahmen nötig seien, hänge maßgeblich von der dann vorherrschenden Virusvariante ab, so Reinhardt.